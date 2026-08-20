UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Lyon

Visites commentées de l’exposition MATERIA, Caue Rhône Métropole, Lyon

samedi 19 septembre 2026 · Caue Rhône Métropole · Lyon

Visites commentées de l’exposition MATERIA, Caue Rhône Métropole, Lyon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Caue Rhône Métropole
Adresse
6bis quai Saint-Vincent, 69001 Lyon, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes
Ville
69001 Lyon
Département
Métropole de Lyon

Visites commentées de l’exposition MATERIA 19 et 20 septembre Caue Rhône Métropole Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Que peuvent encore nous apprendre les savoir-faire qui ont traversé les siècles ?

Et si les matériaux les plus anciens étaient aussi ceux de l’avenir ?

Découvrez 40 bâtiments remarquables en pierre, terre et fibres végétales. L’exposition Materia présente ces réalisations exemplaires finalistes du prix pour le materia award. Une invitation à découvrir des projets innovants, durables et inspirants aux quatre coins du globe.
Trouver davantage d’informations sur l’exposition Materia

Caue Rhône Métropole 6bis quai Saint-Vincent, 69001 Lyon, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes Lyon 69001 Lyon 1er Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 72 07 44 55 http://www.caue69.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/conseil-d-architecture-d-urbanisme-et-de-l-environnement-rhone-metropole/evenements/jep-visites-guidees-materia?_gl=1%2a1ywy95w%2a_gcl_au%2aMTkyMDI1NDQ4NC4xNzc3NDc4NjM4LjE4ODA3ODgzMDcuMTc4NDU1MzAxMC4xNzg0NTU1MzI2LjE4Mzk0MjQyMzguMTc4NDU1MzAwOS4xNzg0NTU1MzI3 »}] [{« link »: « https://caue69.fr/1/page/20155/Materia_Architectures?fbclid=IwY2xjawTWigZwZG9mAWV4dG4DYWVtAjEwAHNydGMGYXBwX2lkEDIyMjAzOTE3ODgyMDA4OTIAAR7XoUvNaPFlLiZUB7kKzmG2fq_t-XHkRu_YZ19LM1JigTdsLBYuK-YYcxxkwg_aem_DfYX58lvnKCBXMfeRX0Xlw »}] XVIIe-XXe siècles : Bâtiment accroché à la montée de la Butte, le long des rives de Saône, qui accueille le CAUE depuis 1988.
Que peuvent encore nous apprendre les savoir-faire qui ont traversé les siècles ?

©Materia/CAUE

À voir aussi à Lyon (Métropole de Lyon)