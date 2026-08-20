Visites commentées de l’exposition MATERIA, Caue Rhône Métropole, Lyon
samedi 19 septembre 2026 · Caue Rhône Métropole · Lyon
Informations pratiques
Visites commentées de l’exposition MATERIA 19 et 20 septembre Caue Rhône Métropole Métropole de Lyon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Que peuvent encore nous apprendre les savoir-faire qui ont traversé les siècles ?
Et si les matériaux les plus anciens étaient aussi ceux de l’avenir ?
Découvrez 40 bâtiments remarquables en pierre, terre et fibres végétales. L’exposition Materia présente ces réalisations exemplaires finalistes du prix pour le materia award. Une invitation à découvrir des projets innovants, durables et inspirants aux quatre coins du globe.
Trouver davantage d’informations sur l’exposition Materia
Caue Rhône Métropole 6bis quai Saint-Vincent, 69001 Lyon, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes Lyon 69001 Lyon 1er Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 72 07 44 55 http://www.caue69.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/conseil-d-architecture-d-urbanisme-et-de-l-environnement-rhone-metropole/evenements/jep-visites-guidees-materia?_gl=1%2a1ywy95w%2a_gcl_au%2aMTkyMDI1NDQ4NC4xNzc3NDc4NjM4LjE4ODA3ODgzMDcuMTc4NDU1MzAxMC4xNzg0NTU1MzI2LjE4Mzk0MjQyMzguMTc4NDU1MzAwOS4xNzg0NTU1MzI3 »}] [{« link »: « https://caue69.fr/1/page/20155/Materia_Architectures?fbclid=IwY2xjawTWigZwZG9mAWV4dG4DYWVtAjEwAHNydGMGYXBwX2lkEDIyMjAzOTE3ODgyMDA4OTIAAR7XoUvNaPFlLiZUB7kKzmG2fq_t-XHkRu_YZ19LM1JigTdsLBYuK-YYcxxkwg_aem_DfYX58lvnKCBXMfeRX0Xlw »}] XVIIe-XXe siècles : Bâtiment accroché à la montée de la Butte, le long des rives de Saône, qui accueille le CAUE depuis 1988.
Que peuvent encore nous apprendre les savoir-faire qui ont traversé les siècles ?
©Materia/CAUE
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