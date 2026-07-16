Visites commentées de l’Hôtel de ville de Poitiers, Hôtel de ville de Poitiers, Poitiers

Informations pratiques

Visites commentées de l’Hôtel de ville de Poitiers 19 et 20 septembre Hôtel de ville de Poitiers Vienne

Gratuit. Groupe limité. Sur inscription sur place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez l’Hôtel de Ville, son histoire et son architecture.

Les visites de 17h sont traduites en langue des signes française.

Hôtel de ville de Poitiers Place du Maréchal-Leclerc, 86000 Poitiers Poitiers 86000 Les Côteaux de Saint-Saturnin Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 52 35 35 https://www.poitiers.fr/ Edifié entre 1869 et 1875, l’hôtel de ville de Poitiers est le point final d’un vaste projet d’urbanisation du centre-ville. Avec sa majestueuse façade de style néo-renaissance, l’édifice est un monument majeur représentatif des goûts du second Empire. À l’intérieur, l’escalier d’honneur met en scène l’ascension du visiteur vers la loggia. Les deux compositions qui l’ornent sont l’œuvre du peintre officiel de la troisième République, Pierre Puvis de Chavannes. Accessibilité aux personnes en situation de handicap.

Découvrez l’Hôtel de Ville, son histoire et son architecture.

©Yann Gachet