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Visites commentées De Massalia à Massilia Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement

Visites commentées De Massalia à Massilia Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement samedi 2 mai 2026.

Lieu : Centre Bourse

Adresse : 2 rue Henri Barbusse

Ville : 13001 Marseille 1er Arrondissement

Département : Bouches-du-Rhône

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : samedi 2 mai 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Marseille 1er Arrondissement

Visites commentées De Massalia à Massilia

Samedi 2 mai 2026 de 14h30 à 16h. Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 14:30:00
fin : 2026-05-02 16:00:00

Date(s) :
2026-05-02

Visite guidée au Musée d’Histoire de Marseille.
Partez à la découverte de l’histoire de Massalia la Grecque puis de Massilia la Romaine à travers la présentation du site du Port Antique et des collections archéologiques du musée !

• Durée 1h30
• Sans réservation, dans la limite des places disponibles   .

Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur  

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English :

Guided tour of the Musée d’Histoire de Marseille.

L’événement Visites commentées De Massalia à Massilia Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-16 par Ville de Marseille

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