Visites commentées De Massalia à Massilia Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement
Visites commentées De Massalia à Massilia Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement samedi 2 mai 2026.
Marseille 1er Arrondissement
Visites commentées De Massalia à Massilia
Samedi 2 mai 2026 de 14h30 à 16h. Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 14:30:00
fin : 2026-05-02 16:00:00
Date(s) :
2026-05-02
Visite guidée au Musée d’Histoire de Marseille.
Partez à la découverte de l’histoire de Massalia la Grecque puis de Massilia la Romaine à travers la présentation du site du Port Antique et des collections archéologiques du musée !
• Durée 1h30
• Sans réservation, dans la limite des places disponibles .
Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Guided tour of the Musée d’Histoire de Marseille.
L’événement Visites commentées De Massalia à Massilia Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-16 par Ville de Marseille
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