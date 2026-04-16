Visites commentées De Massalia à Massilia Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement

Marseille 1er Arrondissement

Visites commentées De Massalia à Massilia

Samedi 2 mai 2026 de 14h30 à 16h. Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 14:30:00

fin : 2026-05-02 16:00:00

Date(s) :

2026-05-02

Visite guidée au Musée d’Histoire de Marseille.

Partez à la découverte de l’histoire de Massalia la Grecque puis de Massilia la Romaine à travers la présentation du site du Port Antique et des collections archéologiques du musée !



• Durée 1h30

• Sans réservation, dans la limite des places disponibles .

Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Guided tour of the Musée d’Histoire de Marseille.

L’événement Visites commentées De Massalia à Massilia Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-16 par Ville de Marseille