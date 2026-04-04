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Visites commentées des locaux de la Maison de la Région Grand Est, Château des Rohan, Saverne

samedi 19 septembre 2026 · Château des Rohan · Saverne

Visites commentées des locaux de la Maison de la Région Grand Est, Château des Rohan, Saverne

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Château des Rohan
Adresse
7 Place du Général de Gaulle, 67700 Saverne, France
Ville
67700 Saverne
Département
Bas-Rhin
Tarif
Sans réservation. Informations au 03 88 03 40 80.

Visites commentées des locaux de la Maison de
la Région Grand Est Samedi 19 septembre, 09h00 Château des Rohan Bas-Rhin

Sans réservation. Informations au 03 88 03 40 80.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Visites commentées des locaux de la Maison de la Région Grand Est et de l’Institut de Formation en soins infirmiers et d’aides-soignants (9h-12h).
Exposition de photos sur la rénovation réalisée entre 2022 et 2024.

Château des Rohan 7 Place du Général de Gaulle, 67700 Saverne, France Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33388716395 https://www.saverne.fr/sport-culture/offre-culturelle/musee-de-saverne Construit au XVIIIe siècle et restauré au XIXe siècle à l’initiative de Napoléon III, cet ancien château épiscopal abrite aujourd’hui un musée, un relais culturel, une auberge de jeunesse et une école. Parkings à proximité
Visites commentées des locaux de la Maison de la Région Grand Est et de l’Institut de Formation en soins infirmiers et d’aides-soignants (9h-12h).

©ElisabethDier

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