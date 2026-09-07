Visites commentées du château d’Ingrandes, Château d’Ingrandes, Ingrandes

Informations pratiques

Visites commentées du château d’Ingrandes 19 et 20 septembre Château d’Ingrandes Indre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite commentée – Vestiges du château féodal du XIIᵉ siècle restauré au XVᵉ siècle sur la voie romaine de Bourges à Poitiers (Fines) dominant la rivière de l’Anglin – Logis médiéval, escalier à vis, cave voûtée, cheminée du logis XVᵉ, salles du donjon superposées sur quatre niveaux, tours de défense dont un hourd (restitué en 2005).

Château d’Ingrandes Place de l’Église, 36300 Ingrandes Ingrandes 36300 Indre Centre-Val de Loire 02 54 37 46 01 http://www.chateau-ingrandes.com Vestiges d’un château féodal du XIIe siècle restauré au XVe siècle sur la voie romaine de Bourges à Poitiers (Fines) dominant la rivière de l’Anglin – Logis médiéval, escalier à vis, cave voûtée, cheminée du logis XVe, salles du donjon superposées sur quatre niveaux, tour de défense avec un hourd (restitué en 2005) Sur la D951 951 Châteauroux / Poitiers.

Visite commentée des vestiges du château féodal du XIIᵉ siècle restauré au XVᵉ siècle sur la voie romaine de Bourges à Poitiers (Fines) dominant la rivière de l’Anglin.

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