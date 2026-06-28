Visites commentées du Domaine Valrose, Château et parc de Valrose, Nice
samedi 19 septembre 2026 · Château et parc de Valrose · Nice
Informations pratiques
Visites commentées du Domaine Valrose 19 et 20 septembre Château et parc de Valrose Alpes-Maritimes
25
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
A la découverte du Domaine Valrose – Journées Européennes du Patrimoine 2026
Un patrimoine d’exception, au service de l’enseignement et de la recherche. Venez découvrir avec Université Côte d’Azur, les guides conférenciers du Service Ville d’Art et d’histoire de la Ville de Nice et la Fondation du Patrimoine le siège de la Présidence d’Université Côte d’Azur et de la Faculté des Sciences et Ingénierie, et son magnifique domaine de 10 hectares.
Programme des visites et interventions :
1h/1h15 par session de visite, il est donc impossible de s’inscrire à deux visites de suite et compte de tenu du plan vigipirate, les participants devront quitter le Domaine de Valrose après chaque visite.
Samedi 19 septembre :
13h30 : visite espaces prestige du Grand Château
14h : sensibilisation à la restauration du patrimoine en danger – décors du lac avec François Gallo, rocailleur et chantier de restauration de l’Isba avec des artisans de ce chantier en compagnie de la Fondation du patrimoine
14h30 : visite paysage et biodiversité du Parc Valrose
15h : visite espaces prestige du Grand Château
15h30 : découverte du Parc et du Grand Château
16h : visite espaces prestige du Grand Château
16h30 : visite espaces prestiges du Grand Château
Dimanche 20 septembre :
13h30 : visite décors du lac et passage devant le chantier de l’isba
14h : visite espaces prestige du Grand Château
14h30 : visite décors du lac et présentation de la restauration de l’Isba avec Université Côte d’Azur et la Fondation du Patrimoine
15h : visite espaces prestige du Grand Château
15h30 : visite décors du lac et passage devant le chantier de l’isba
16h : visite espaces prestige du Grand Château
16h30 : visite décors du lac et passage devant le chantier de l’isba
Pas de possibilité de parking spécifique (privilégier le transport en commun – tram ligne 1 – Valrose Université, vélo, piéton)
Les liens d’inscription / billetterie sont disponibles sur le lien weezevent dédié. Inscription obligatoire dans la limite des places disponibles.
Les différents créneaux de visite correspondant à des visites de différents lieux du Domaine Valrose, nous vous prions de vous inscrire à la visite qui vous intéresse. En raison du nombre élevé de demandes, il ne sera pas possible de modifier votre créneau de visite par la suite.
Annulé en cas d’intempéries.
Limité à 25 personnes par groupe (pour les personnes à mobilité réduite, merci de contacter pole-val-patrimoine@univ-cotedazur.fr).
Enfants sous la responsabilité de leur accompagnateur adulte.
Stationnement uniquement à l’extérieur du parc. Nos amis les animaaux ne sont pas autorisés.
Château et parc de Valrose 28 avenue Valrose, 06100 Nice, France Nice 06100 Saint-Maurice Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/jep-2026-visites-commentees-du-domaine-valrose-1 »}] [{« link »: « mailto:pole-val-patrimoine@univ-cotedazur.fr »}] Construction dirigée par les architectes Maraini et Bérenger. Construit pour le baron Von Derwies.
A la découverte du Domaine Valrose – Journées Européennes du Patrimoine 2026
©DR
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