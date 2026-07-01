Visites commentées du tribunal judiciaire de Versailles, Tribunal judiciaire de Versailles, Versailles

Informations pratiques

Visites commentées du tribunal judiciaire de Versailles Samedi 19 septembre, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00 Tribunal judiciaire de Versailles Yvelines

Limité à 25 personnes par visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le président et le procureur vous ouvrent les portes du tribunal judiciaire de Versailles. Avec d’autres membres de la juridiction, ils vous proposent des visites commentées et accompagnées par des membres de la juridiction, qui vous présenteront les bâtiments composant le tribunal et vous expliqueront le fonctionnement de la justice au quoditien.

Tribunal judiciaire de Versailles 5 place André Mignot 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 0139073907 [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/visites-commentees-du-tribunal-judiciaire-de-versailles »}] Le tribunal judiciaire de Versailles est la 8ème juridiction la plus importante de France et son ressort s’étend sur l’ensemble du département. Il est composé de 76 magistrats au siège et 31 magistrats au parquet ainsi que de plus de 300 fonctionnaires et agents.

Dans le quartier « administratif » de la ville de Versailles, le Tribunal est à proximité du centre ville historique comme du château.

Le tribunal de Versailles regroupe aujourd’hui 3 bâtiments dont le palais historique et l’ancienne maison d’arrêt de la Ville et a reçu cette année le prix de la ville pour la rénovation de sa façade place Mignot. nombreux accès en transports en commun (bus et gare RER – ligne L et Ligne N) et parkings Europe et Saint Cloud à proximité

Visite commentée

©tjversailles