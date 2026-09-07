Visites commentées et exposition, Église Saint-Martin, Vailly-sur-Sauldre
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Martin · Vailly-sur-Sauldre
Informations pratiques
Visites commentées et exposition 19 et 20 septembre Église Saint-Martin Cher
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Des guides bénévoles vous accueilleront et commenteront les éléments remarquables que vous découvrirez. Exposition de vêtements et d’objets liturgiques de l’inventaire de l’église.
Participation libre au profit des travaux de restauration de l’édifice.
Église Saint-Martin Place du 8-Mai-1945 18260 Vailly-sur-Sauldre Vailly-sur-Sauldre 18260 Cher Centre-Val de Loire 0612418459 Église romane réalisée en partie en pierres de grès rouge. En plein cœur du village, passage incontournable. En 1843 et 1846 furent construits le chœur et les deux chapelles. Vous découvrirez une magnifique porte romane et la nef, de même style. Un Retable d’autel de style baroque avec son Tabernacle classé au titre des monuments historiques. Chaire à prêcher : monumentale œuvre sculptée en bois. Parking sur la place autour de l’édifice. Toilettes sur la place
Des guides bénévoles vous accueilleront et commenteront les éléments remarquables que vous découvrirez. Exposition de vêtements et d’objets liturgiques de l’inventaire de l’église.
Claudine Mouton ©
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