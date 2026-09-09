Visites commentées gratuites du Château, Château de Simiane, Valréas

Informations pratiques

Visites commentées gratuites du Château Samedi 19 septembre, 10h00, 15h00 Château de Simiane Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Les Amis du Château proposeront enfin deux visites commentées gratuites du Château de Simiane, samedi 19 septembre à 10h et à 15h.

Château de Simiane 8 Place Aristide Briand, 84600 Valréas, France Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490353044 https://chateau-simiane.fr L’Hôtel de Simiane est érigé sur les vestiges d’une ancienne demeure qui aurait été construite par la famille des Montauban au XIIIe siècle. Hugues Aymeric fit construire au XIVe siècle les deux corps de bâtiment encore visibles le long de la rue de l’Hôtel de ville.

Aujourd’hui, l’édifice se compose de deux parties bien distinctes. À l’ouest, l’aile oblique du XIVe siècle : elle comprend deux bâtiments alignés, dont le plus important abrite une salle par étage. Au centre, le corps principal de l’Hôtel occupe toute la largeur du terrain et masque l’aile médiévale du côté du levant.

Le Château de Simiane vous propose de retrouver tout au long de l’année une quarantaine de maquettes réalisées par Jean-Claude Vangierdegom. Vous y retrouverez les principaux édifices patrimoniaux de l’Enclave des Papes et du Pays de Grignan. Parking Jean Pagnol et tour de ville de Valréas

Les Amis du Château proposeront enfin deux visites commentées gratuites du Château de Simiane, samedi 19 septembre à 10h et à 15h.

©Mairie de Valréas