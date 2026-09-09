Visites commentées pour découvrir les métiers de la conservation et les œuvres accueillies dans les réserves du Département, Archives départementales, Montigny-le-Bretonneux

Informations pratiques

Visites commentées pour découvrir les métiers de la conservation et les œuvres accueillies dans les réserves du Département 19 et 20 septembre Archives départementales Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Une ouverture exceptionnelle de l’atelier de restauration et du dépôt des œuvres d’art, de la sous-direction des Patrimoines, qui permettra au public de découvrir les coulisses de la conservation du patrimoine départemental.

• Visites commentées pour découvrir les métiers de la conservation et les œuvres accueillies dans les réserves du Département.

Réservation obligatoire : patrimoine.historique78@yvelines.fr

Bâtiment des Archives départementales des Yvelines

2 avenue de Lunca 78180 Montigny-le-Bretonneux

Archives départementales 2 Avenue de Lunca, 78180 Montigny-le-Bretonneux, France Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France 0161373630 https://archives.yvelines.fr [{« type »: « email », « value »: « patrimoine.historique78@yvelines.fr »}] [{« link »: « mailto:patrimoine.historique78@yvelines.fr »}] Les Archives départementales des Yvelines veillent sur les archives publiques et privées pour les rendre accessibles à tous. Gare de St Quentin-en-Yvelines

Une ouverture exceptionnelle de l’atelier de restauration et du dépôt des œuvres d’art, de la sous-direction des Patrimoines, qui permettra au public de découvrir les coulisses de la conservation du …

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