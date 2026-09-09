Visites commentées pour découvrir les métiers de la conservation et les œuvres accueillies dans les réserves du Département, Archives départementales, Montigny-le-Bretonneux
samedi 19 septembre 2026 · Archives départementales · Montigny-le-Bretonneux
Informations pratiques
Visites commentées pour découvrir les métiers de la conservation et les œuvres accueillies dans les réserves du Département 19 et 20 septembre Archives départementales Yvelines
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Une ouverture exceptionnelle de l’atelier de restauration et du dépôt des œuvres d’art, de la sous-direction des Patrimoines, qui permettra au public de découvrir les coulisses de la conservation du patrimoine départemental.
• Visites commentées pour découvrir les métiers de la conservation et les œuvres accueillies dans les réserves du Département.
Réservation obligatoire : patrimoine.historique78@yvelines.fr
Bâtiment des Archives départementales des Yvelines
2 avenue de Lunca 78180 Montigny-le-Bretonneux
Archives départementales 2 Avenue de Lunca, 78180 Montigny-le-Bretonneux, France Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France 0161373630 https://archives.yvelines.fr [{« type »: « email », « value »: « patrimoine.historique78@yvelines.fr »}] [{« link »: « mailto:patrimoine.historique78@yvelines.fr »}] Les Archives départementales des Yvelines veillent sur les archives publiques et privées pour les rendre accessibles à tous. Gare de St Quentin-en-Yvelines
Une ouverture exceptionnelle de l’atelier de restauration et du dépôt des œuvres d’art, de la sous-direction des Patrimoines, qui permettra au public de découvrir les coulisses de la conservation du …
© CD78
À voir aussi à Montigny-le-Bretonneux (Yvelines)
- Les collections de la Médiathèque du patrimoine et de la photographie au fort de Saint-Cyr, Fort de Saint-Cyr – Médiathèque du patrimoine et de la photographie, Montigny-le-Bretonneux 19 septembre 2026
- Découverte de la Médiathèque du patrimoine et de la photographie au fort de Saint-Cyr, Fort de Saint-Cyr – Médiathèque du patrimoine et de la photographie, Montigny-le-Bretonneux 19 septembre 2026
- Alerte aux Archives !, Archives départementales, Montigny-le-Bretonneux 19 septembre 2026
- Visages et territoires : exposition photo, Archives départementales des Yvelines, Montigny-le-Bretonneux 19 septembre 2026
- Visages et territoires : découverte des fonds photo, Archives départementales des Yvelines, Montigny-le-Bretonneux 19 septembre 2026