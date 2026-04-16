Visites commentées Rendez-vous manqués au MAAOA Centre de la Vieille Charité Marseille 2e Arrondissement
Visites commentées Rendez-vous manqués au MAAOA Centre de la Vieille Charité Marseille 2e Arrondissement samedi 6 juin 2026.
Marseille 2e Arrondissement
Visites commentées Rendez-vous manqués au MAAOA
Samedi 6 juin 2026 à partir de 15h30.
Samedi 20 juin 2026 à partir de 15h30. Centre de la Vieille Charité 2 Rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 15:30:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06 2026-06-20
Visite commentée autour des collections du musée d’Arts Africains, Océaniens et Amérindiens.
Visite commentée du parcours Rendez-vous manqués et dialogue avec le public autour du vide et de l’absence.
• Tout public
• Sans réservation, dans la limite des places disponibles .
Centre de la Vieille Charité 2 Rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 14 58 86 maaoa@marseille.fr
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English :
Guided tour of the Musée d’Arts Africains, Océaniens et Amérindiens collections.
L’événement Visites commentées Rendez-vous manqués au MAAOA Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-16 par Ville de Marseille
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