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Visites commentées Rendez-vous manqués au MAAOA Centre de la Vieille Charité Marseille 2e Arrondissement

Visites commentées Rendez-vous manqués au MAAOA Centre de la Vieille Charité Marseille 2e Arrondissement samedi 6 juin 2026.

Lieu : Centre de la Vieille Charité

Adresse : 2 Rue de la Charité

Ville : 13002 Marseille 2e Arrondissement

Département : Bouches-du-Rhône

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 15:30:00

Tarif :

Marseille 2e Arrondissement

Visites commentées Rendez-vous manqués au MAAOA

Samedi 6 juin 2026 à partir de 15h30.

Samedi 20 juin 2026 à partir de 15h30. Centre de la Vieille Charité 2 Rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 15:30:00
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06 2026-06-20

Visite commentée autour des collections du musée d’Arts Africains, Océaniens et Amérindiens.
Visite commentée du parcours Rendez-vous manqués et dialogue avec le public autour du vide et de l’absence.

• Tout public
• Sans réservation, dans la limite des places disponibles   .

Centre de la Vieille Charité 2 Rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 14 58 86  maaoa@marseille.fr

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English :

Guided tour of the Musée d’Arts Africains, Océaniens et Amérindiens collections.

L’événement Visites commentées Rendez-vous manqués au MAAOA Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-16 par Ville de Marseille

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