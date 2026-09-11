Visites commentées – Théâtre des Salins, Théâtre des Salins, Martigues

Informations pratiques

Visites commentées – Théâtre des Salins 19 et 20 septembre Théâtre des Salins Bouches-du-Rhône

Gratuit, tout public, jauge limitée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

Imaginaire durable …

Le théâtre ouvre ses portes pour découvrir son architecture, l’envers du décor d’un lieu rempli de mystères. De la salle à la scène, en passant par ses dessous, des loges à la petite salle, l’univers de la création dévoilera ses codes, ses métiers au grès de la curiosité de chacun.

Théâtre des Salins 19 Quai Paul Doumer, 13500 Martigues, France Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442490200 https://les-salins.net [{« type »: « phone », « value »: « 04 42 49 02 00 »}, {« type »: « email », « value »: « rp@les-salins.net »}] La scène nationale de Martigues s’attache à proposer une programmation transdisciplinaire. Théâtre, danse, cirque, musique, nouvelles technologies, expositions… se succèdent pour voir, rencontrer, et découvrir des artistes français ou internationaux. Les plus grands noms y côtoient ainsi des artistes émergents.

Imaginaire durable …

©AHAA – Ville de Martigues