VISITES CONVIVIALES GUIDÉES, Usine Historique Rampal Latour, Salon-de-Provence

Informations pratiques

VISITES CONVIVIALES GUIDÉES 19 et 20 septembre Usine Historique Rampal Latour Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

VISITES CONVIVIALES GUIDÉES

Départ des visites toutes les 30 minutes

Réservation conseillée : WWW.RAMPAL-LATOUR.FR

Usine Historique Rampal Latour 71 rue Félix PYAT – 13300 Salon de Provence Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 09 70 71 60 94 http://www.rampal-latour.fr http://@rampallatour.historique Savonnerie datant de 1907. Boutique – Cabinet de curiosités – anciens ateliers de fabrication – Salle des chaudrons – salle de séchage. Créée par la famille Rampal en 1907, cette savonnerie historique est restée entièrement dans son jus. Insolite et unique. Centre ville de Salon. PARKING DES BLAZOTS GRATUIT à 2 mn à pied. 2 places de livraison devant pour arrêt dépose minute.

VISITES CONVIVIALES GUIDÉES

©Savonnerie Rampal-Latour