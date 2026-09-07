Visites de chantiers : restaurations de monuments historiques, Nom Maison du Pâtissier, Périgueux

Informations pratiques

Visites de chantiers : restaurations de monuments historiques Samedi 17 octobre, 15h00 Nom Maison du Pâtissier Dordogne

Limité à 25 personnes. Sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T15:00:00+02:00 – 2026-10-17T16:30:00+02:00

Fin : 2026-10-17T15:00:00+02:00 – 2026-10-17T16:30:00+02:00

Venez découvrir plusieurs monuments historiques de Périgueux, leurs restaurations en cours ou à venir, ainsi que les savoir-faire mobilisés sur ces chantiers patrimoniaux.

Aurélien Dufour, architecte du patrimoine chez BDF Architectes, présentera notamment les projets de restauration de la Maison Lambert, dite « Maison des Colonnes », et de l’hôtel Fayard, également appelé Maison Estignard.

Nom Maison du Pâtissier 17 rue Éguillerie, 24000 Périgueux Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 0553028012 http://perigueux.fr https://boutique.destination-perigueux.fr/ville-dart-et-dhistoire [{« type »: « phone », « value »: « 0553028022 »}, {« type »: « link », « value »: « https://boutique.destination-perigueux.fr/ville-dart-et-dhistoire/visite-restaurations-de-monuments-historiques »}] Monument historique de Périgueux, cet édifice doit son nom au pâtissier Franconi, qui y vécut au XIXe siècle. Il témoigne du réaménagement des hôtels particuliers du Puy-Saint-Front à la Renaissance.

Depuis 2020, le rez-de-chaussée appartient à la Ville de Périgueux et accueille le marché de la truffe, des expositions et différents événements. Accès gratuit et libre du lundi au samedi, de 10 h à 13 h et de 15 h à 18 h, en juillet et en août, pour l’exposition.

Le marché contrôlé de la truffe est accessible librement le samedi matin, de décembre à février.

Venez découvrir plusieurs monuments historiques de Périgueux, leurs restaurations en cours ou à venir, ainsi que les savoir-faire mobilisés sur ces chantiers patrimoniaux.

©Société historique et archéologique du Périgord