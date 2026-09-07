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Visites de chantiers : restaurations de monuments historiques, Nom Maison du Pâtissier, Périgueux

samedi 17 octobre 2026 · Nom Maison du Pâtissier · Périgueux

Visites de chantiers : restaurations de monuments historiques, Nom Maison du Pâtissier, Périgueux

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Lieu
Nom Maison du Pâtissier
Adresse
17 rue Éguillerie, 24000 Périgueux
Ville
24000 Périgueux
Département
Dordogne
Tarif
Limité à 25 personnes. Sur inscription.

Visites de chantiers : restaurations de monuments historiques Samedi 17 octobre, 15h00 Nom Maison du Pâtissier Dordogne

Limité à 25 personnes. Sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-17T15:00:00+02:00 – 2026-10-17T16:30:00+02:00
Fin : 2026-10-17T15:00:00+02:00 – 2026-10-17T16:30:00+02:00

Venez découvrir plusieurs monuments historiques de Périgueux, leurs restaurations en cours ou à venir, ainsi que les savoir-faire mobilisés sur ces chantiers patrimoniaux.
Aurélien Dufour, architecte du patrimoine chez BDF Architectes, présentera notamment les projets de restauration de la Maison Lambert, dite « Maison des Colonnes », et de l’hôtel Fayard, également appelé Maison Estignard.

Nom Maison du Pâtissier 17 rue Éguillerie, 24000 Périgueux Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 0553028012 http://perigueux.fr https://boutique.destination-perigueux.fr/ville-dart-et-dhistoire [{« type »: « phone », « value »: « 0553028022 »}, {« type »: « link », « value »: « https://boutique.destination-perigueux.fr/ville-dart-et-dhistoire/visite-restaurations-de-monuments-historiques »}] Monument historique de Périgueux, cet édifice doit son nom au pâtissier Franconi, qui y vécut au XIXe siècle. Il témoigne du réaménagement des hôtels particuliers du Puy-Saint-Front à la Renaissance.

Depuis 2020, le rez-de-chaussée appartient à la Ville de Périgueux et accueille le marché de la truffe, des expositions et différents événements. Accès gratuit et libre du lundi au samedi, de 10 h à 13 h et de 15 h à 18 h, en juillet et en août, pour l’exposition.

Le marché contrôlé de la truffe est accessible librement le samedi matin, de décembre à février.
Venez découvrir plusieurs monuments historiques de Périgueux, leurs restaurations en cours ou à venir, ainsi que les savoir-faire mobilisés sur ces chantiers patrimoniaux.

©Société historique et archéologique du Périgord

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