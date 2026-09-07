Visites de la Basilique de Hennebont, Basilique Notre-Dame-de-Paradis, Hennebont

Informations pratiques

Visites de la Basilique de Hennebont Dimanche 20 septembre, 14h00 Basilique Notre-Dame-de-Paradis Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

– Visites libres de 14h à 18h, le dimanche 20 septembre

– Visites guidées à 14h, 15h, 16h. Accueil par l’association « Amis de la Basilique ».

– Visite exceptionnelle du clocher avec « Hennebont Patrimoine » : architecture, démonstrations de l’orgue, les cloches, vue sur la Ville…

Basilique Notre-Dame-de-Paradis Place Foch, 56700, Hennebont Hennebont 56700 Morbihan Bretagne 02 97 36 29 18 06 73 09 07 14 https://lesamisdelabasiliquehennebont.fr/ https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00091279 Basilique classée M.H., construite à partir de 1514.

Tour à tour simple chapelle, église paroissiale, halle commerciale et salle des fêtes, ce noble édifice n’a été élevé au rang de basilique mineure qu’en 1913. Stationnements à proximité et arrêt de bus, accès PMR sauf pour le clocher

Basilique gothique classée M.H., Chapelle construite à partir de 1514, devenue église paroissiale en 1590, puis basilique en 1913.

©Hennebont Patrimoine