Visites de la Bibliothèque littéraire Jacques-Doucet, Bibliothèque littéraire Jacques-Doucet, Paris

Visites de la Bibliothèque littéraire Jacques-Doucet Samedi 23 mai, 19h00, 20h30 Bibliothèque littéraire Jacques-Doucet Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

La Bibliothèque littéraire Jacques-Doucet porte le nom de son fondateur et mécène : le couturier parisien Jacques Doucet. Elle conserve des collections qui illustrent l’environnement de travail des écrivains de la « modernité littéraire » depuis Baudelaire : manuscrits, archives, bibliothèques personnelles, bureaux, objets familiers et collections d’art.

A l’occasion de la Nuit des Musées, la Bibliothèque littéraire Jacques-Doucet vous propose des visites guidées de reconstitutions de bureaux d’écrivains à 19h et 20h30.

Bibliothèque littéraire Jacques-Doucet 8 place du panthéon Paris 75005 Quartier de la Sorbonne Paris Île-de-France 0761420562 https://bljd.sorbonne.fr/ [{« type »: « email », « value »: « doucet@bljd.sorbonne.fr »}] La Bibliothèque littéraire Jacques Doucet porte le nom de son fondateur et mécène : le couturier parisien Jacques Doucet. Elle conserve des collections qui illustrent l’environnement de travail des écrivains de la « modernité littéraire » depuis Baudelaire : manuscrits, archives, bibliothèques personnelles, bureaux, objets familiers et collections d’art. Accès par escaliers, pas d’ascenseurs.

Nuit européenne des musées

© Bibliothèque littéraire Jacques-Doucet