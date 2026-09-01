Visites de l’église Saint-Pierre Es Liens Journées Européennes du Patrimoine Reignac
samedi 19 septembre 2026 · Reignac
Informations pratiques
Reignac
Visites de l’église Saint-Pierre Es Liens Journées Européennes du Patrimoine
Le bourg Reignac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Venez (re)découvrir cet édifice roman du 12ème siècle dont les 10 années de travaux achevés en août 2022 ont dévoilé de véritable trésors dont des peintures murales exceptionnelles. Visites libres ou commentées sur demande.
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Le bourg Reignac 16360 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 39 90 17
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English : Visites de l’église Saint-Pierre Es Liens Journées Européennes du Patrimoine
Come (re)discover this 12th-century Romanesque building, where 10 years of restoration work, completedin August 2022 have revealed true treasures, including exceptional murals. Self-guided or guided tours available upon request.
L’événement Visites de l’église Saint-Pierre Es Liens Journées Européennes du Patrimoine Reignac a été mis à jour le 2026-08-29 par Office de tourisme du Sud Charente
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