Visites de l’Hôtel de Clérieu Journées Européennes du Patrimoine place Aux Herbes Romans-sur-Isère samedi 19 septembre 2026.

Romans-sur-Isère

Visites de l’Hôtel de Clérieu Journées Européennes du Patrimoine

place Aux Herbes Hôtel de Clérieu Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’Hôtel de Clérieu vous propose de découvrir ce lieu hors du commun grâce à des visites encadrées par des bénévoles ravis de vous faire découvrir l’endroit.

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place Aux Herbes Hôtel de Clérieu Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes secretariat.aghc@gmail.com

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English :

As part of European Heritage Days, the Hôtel de Clérieu invites you to discover this extraordinary place through guided tours led by volunteers who are delighted to show you around.

L’événement Visites de l’Hôtel de Clérieu Journées Européennes du Patrimoine Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-06-24 par Valence Romans Tourisme