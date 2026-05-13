Visites décalées et originales, Maison des Lumières Denis Diderot, Langres
Visites décalées et originales, Maison des Lumières Denis Diderot, Langres samedi 23 mai 2026.
Visites décalées et originales Samedi 23 mai, 14h00 Maison des Lumières Denis Diderot Haute-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00
Fin : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00
Découverte ludique des collections.
Maison des Lumières Denis Diderot Place Pierre Burelle, 52200 Langres, France Langres 52200 Saint-Gilles Haute-Marne Grand Est 0325868686 https://www.musees-langres.fr/maison-des-lumieres-denis-diderot Livres anciens, manuscrits, objets personnels, tableaux, sculptures, mobiliers, instruments scientifiques, oiseaux naturalisés, exemplaire original de l’Encyclopédie ; liés à la vie et à l’oeuvre du philosophe Denis Diderot.
Découverte ludique des collections
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