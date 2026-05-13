Visites décalées et originales, Maison des Lumières Denis Diderot, Langres

Visites décalées et originales Samedi 23 mai, 14h00 Maison des Lumières Denis Diderot Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Découverte ludique des collections.

Maison des Lumières Denis Diderot Place Pierre Burelle, 52200 Langres, France Langres 52200 Saint-Gilles Haute-Marne Grand Est 0325868686 https://www.musees-langres.fr/maison-des-lumieres-denis-diderot Livres anciens, manuscrits, objets personnels, tableaux, sculptures, mobiliers, instruments scientifiques, oiseaux naturalisés, exemplaire original de l’Encyclopédie ; liés à la vie et à l’oeuvre du philosophe Denis Diderot.

Découverte ludique des collections