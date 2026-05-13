Visites décalées et originales, Musée d’art et d’histoire, Langres

Visites décalées et originales Samedi 23 mai, 14h00 Musée d’art et d’histoire Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Découverte ludique des collections.

Musée d’art et d’histoire Place du Centenaire, 52200 Langres, France Langres 52200 Saint-Gilles Haute-Marne Grand Est 0325868686 http://musees-langres.fr Des œuvres insignes ponctuent le parcours : épées de l’âge du Bronze, torques celtiques, statue en marbre d’un empereur romain, mosaïque de Bacchus, rare flacon en verre à décor de serpents… Chef-d’œuvre du musée, la toile de José de Ribera représentant « Jésus parmi les docteurs » est présentée dans la nef. Les beaux-arts sont aussi représentés par des artistes d’origine langroise tels que Jean Tassel pour le XVIIe siècle, Claude Gillot pour le XVIIIe siècle, Jules-Claude Ziegler ou Joseph Girault de Prangey pour le XIXe siècle, Joseph-Paul Alizard ou Jules-René Hervé pour le XXe siècle.

Les collections comportent également des œuvres d’autres grands noms de l’histoire de l’art tels que Cornelis de Heem, Gerard Seghers, Jean Le Clerc, Charles Le Brun, Nicolas de Largillierre, Eugène Delacroix, Gustave Courbet, Evariste Luminais ou Raoul Dufy…

Découverte ludique des collections