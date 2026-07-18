Visites des archives municipales, hôtel de ville de la ciotat, La Ciotat
samedi 19 septembre 2026 · hôtel de ville de la ciotat · La Ciotat
Informations pratiques
Visites des archives municipales Samedi 19 septembre, 09h00, 10h00, 11h00 hôtel de ville de la ciotat Bouches-du-Rhône
Limité à 15 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Pour la première fois, venez découvrir les plus anciens documents de la ville conservés au sein des archives municipales.
hôtel de ville de la ciotat Rond point des messageries maritimes 13600 LA CIOTAT La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 0448088856 »}]
Pour la première fois, venez découvrir les plus anciens documents de la ville conservés au sein des archives municipales.
©Collection archives municipales de La Ciotat
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