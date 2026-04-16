Visites des jardins terrasses Journées européennes du patrimoine Jardins Terrasses Avallon
Visites des jardins terrasses Journées européennes du patrimoine Jardins Terrasses Avallon dimanche 20 septembre 2026.
Avallon
Visites des jardins terrasses Journées européennes du patrimoine
Jardins Terrasses 37 Grande Rue Aristide Briant Avallon Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:30:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Visites des jardins terrasses pour les journées du patrimoine. Rendez-vous devant la mairie d’Avallon. Durée environ 1h30
Visite en extérieur, dénivelé et nombreux escaliers. Prévoir chaussures et vêtements adaptés.
Les enfants sont les bienvenus, sous la responsabilité attentive de leurs parents. En cas de chaleur, prévoir un chapeau et de l’eau. .
Jardins Terrasses 37 Grande Rue Aristide Briant Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visites des jardins terrasses Journées européennes du patrimoine
L’événement Visites des jardins terrasses Journées européennes du patrimoine Avallon a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme du Grand Vézelay
À voir aussi à Avallon (Yonne)
- Toutes les choses géniales Rue Georges Schiever Avallon 25 avril 2026
- QUATUOR GAMMA Salle des Maréchaux Avallon 29 avril 2026
- Parcours 7 Rouge Avallon VTT Avallon Yonne 1 mai 2026
- Parcours 3 Bleu Avallon VTT Avallon Yonne 1 mai 2026
- GR®13 Avallon Yonne 1 mai 2026