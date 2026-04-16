Visites des jardins terrasses Journées européennes du patrimoine Jardins Terrasses Avallon

Avallon

Visites des jardins terrasses Journées européennes du patrimoine

Jardins Terrasses 37 Grande Rue Aristide Briant Avallon Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Visites des jardins terrasses pour les journées du patrimoine. Rendez-vous devant la mairie d’Avallon. Durée environ 1h30

Visite en extérieur, dénivelé et nombreux escaliers. Prévoir chaussures et vêtements adaptés.

Les enfants sont les bienvenus, sous la responsabilité attentive de leurs parents. En cas de chaleur, prévoir un chapeau et de l’eau. .

Jardins Terrasses 37 Grande Rue Aristide Briant Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Visites des jardins terrasses Journées européennes du patrimoine

L’événement Visites des jardins terrasses Journées européennes du patrimoine Avallon a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme du Grand Vézelay