Informations pratiques

Petite-Rosselle

Visites des musées Journées européennes du patrimoine

Petite-Rosselle Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 00:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visites libres du musée Les Mineurs et visite libre aménagée du musée La Mine Wendel et ouverture exceptionnelle de la machine d’extraction du puits Wendel 2. Ouverture du Kaffeeklatsch et du restaurant Mine904 by Monarque pour se restaurer. De 10h00 à 18h00 (dernier créneau 17h00).Tout public

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Petite-Rosselle 57540 Moselle Grand Est +33 3 87 87 08 54 contact@musee-les-mineurs.fr

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English :

Self-guided tours of the Les Mineurs Museum, a guided self-guided tour of the La Mine Wendel Museum, and a special open house at the Wendel 2 shaft extraction machine. The Kaffeeklatsch and the Mine904 by Monarque restaurant will be open for dining. From 10:00 a.m. to 6:00 p.m. (last time slot at 5:00 p.m.).

L’événement Visites des musées Journées européennes du patrimoine Petite-Rosselle a été mis à jour le 2026-08-31 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE FORBACH