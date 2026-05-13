Visites des réserves, Louvre-Lens, Lens

Visites des réserves Samedi 23 mai, 18h00, 19h00, 20h00, 21h00 Louvre-Lens Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:45:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:45:00+02:00

Comme dans un théâtre, le musée possède des coulisses : ce sont ses réserves, dans lesquelles les acteurs du musée conservent, nettoient et étudient. À l’occasion de la Nuit des musées, découvrez cet espace et les œuvres de la Comédie-Française qui y sont conservées pour quelques mois.

Départs à 18h, 19h, 20h, 21h

Durée : 45 min

Rendez-vous au -1 (mezzanine)

Louvre-Lens 99 rue Paul Bert, 62300 Lens, France Lens 62300 Cité n°9 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321186262 https://www.louvrelens.fr

Comme dans un théâtre, le musée possède des coulisses : ce sont ses réserves, dans lesquelles les acteurs du musée conservent, nettoient et étudient. À l’occasion de la Nuit des musées, découvrez cet…

©Louvre-Lens / F. Iovino