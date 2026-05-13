Visites des réserves, Louvre-Lens, Lens
Visites des réserves, Louvre-Lens, Lens samedi 23 mai 2026.
Visites des réserves Samedi 23 mai, 18h00, 19h00, 20h00, 21h00 Louvre-Lens Pas-de-Calais
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:45:00+02:00
Fin : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:45:00+02:00
Comme dans un théâtre, le musée possède des coulisses : ce sont ses réserves, dans lesquelles les acteurs du musée conservent, nettoient et étudient. À l’occasion de la Nuit des musées, découvrez cet espace et les œuvres de la Comédie-Française qui y sont conservées pour quelques mois.
Départs à 18h, 19h, 20h, 21h
Durée : 45 min
Rendez-vous au -1 (mezzanine)
Louvre-Lens 99 rue Paul Bert, 62300 Lens, France Lens 62300 Cité n°9 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321186262 https://www.louvrelens.fr
Comme dans un théâtre, le musée possède des coulisses : ce sont ses réserves, dans lesquelles les acteurs du musée conservent, nettoient et étudient. À l’occasion de la Nuit des musées, découvrez cet…
©Louvre-Lens / F. Iovino
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