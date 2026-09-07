Visites du Château de Rochebaron, Château et volerie de Rochebaron, Bas-en-Basset

Informations pratiques

Visites du Château de Rochebaron 19 et 20 septembre Château et volerie de Rochebaron Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez découvrir le site du Château de Rochebaron avec l’association des Amis de Rochebaron.

Château et volerie de Rochebaron chemin de Rochebaron, 43210 Bas-en-Basset, France Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0471618044 http://www.rochebaron.org Le château du XVe siècle aurait pris la place d’un oppidum.

Parmi les premiers châteaux de la Loire, il est un témoin précieux de l’architecture défensive du Moyen- Age : mâchicoulis, remparts, meurtrières et 3 tours dont la plus haute (26 mètres) se visite.

2 musées ainsi qu’un parcours de 12 panneaux explicatifs dans le château, vous guideront sur les pas des seigneurs de Rochebaron qui l’ont occupé du XIIe au XVIe siècle !

Découvrez aussi la volerie du château qui accueille aigles, hiboux, chouettes, faucons, milan, buses et qui offre la possibilité d’assister à leurs démonstrations interactives en vols libres d’avril à fin octobre. Parking : 15 chemin de Rochebaron. L’accès au château se fait par un chemin pédestre. Il est interdit de monter en voiture. Une marche d’environ 20 minutes avec dénivelé est nécessaire pour arriver au château.

Venez découvrir le site du Château de Rochebaron avec l’association des Amis de Rochebaron.

office de tourisme Marches du Velay Rochebaron