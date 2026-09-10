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Visites du fonds ancien de la ville de Château-Thierry, Médiathèque Jean Macé, Château-Thierry

samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Jean Macé · Château-Thierry

Visites du fonds ancien de la ville de Château-Thierry, Médiathèque Jean Macé, Château-Thierry

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Médiathèque Jean Macé
Adresse
14 rue jean de la fontaine 02400 Château-Thierry
Ville
02400 Château-Thierry
Département
Aisne
Tarif
à partir de 8 ans

Visites du fonds ancien de la ville de Château-Thierry Samedi 19 septembre, 10h30, 15h30 Médiathèque Jean Macé Aisne

à partir de 8 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:15:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:15:00+02:00

Et si les livres anciens avaient encore des histoires à vous raconter ? Partez à la découverte des trésors du fonds ancien de la médiathèque et explorez un patrimoine fragile que le temps menace, mais que la transmission permet de faire revivre.

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©medaithequejeanmace

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