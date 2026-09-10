Visites du fonds ancien de la ville de Château-Thierry, Médiathèque Jean Macé, Château-Thierry

Informations pratiques

Visites du fonds ancien de la ville de Château-Thierry Samedi 19 septembre, 10h30, 15h30 Médiathèque Jean Macé Aisne

à partir de 8 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:15:00+02:00

Et si les livres anciens avaient encore des histoires à vous raconter ? Partez à la découverte des trésors du fonds ancien de la médiathèque et explorez un patrimoine fragile que le temps menace, mais que la transmission permet de faire revivre.

Médiathèque Jean Macé 14 rue jean de la fontaine 02400 Château-Thierry Château-Thierry 02400 Aisne Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 23 85 30 85 »}]

Et si les livres anciens avaient encore des histoires à vous raconter ? Partez à la découverte des trésors du fonds ancien de la médiathèque et explorez un patrimoine fragile que le temps menace, que…

©medaithequejeanmace