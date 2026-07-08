Visites du Grand Théâtre Opéra de Limoges Grand Théâtre Limoges
samedi 17 octobre 2026 · Grand Théâtre · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Visites du Grand Théâtre Opéra de Limoges
Grand Théâtre 48 Rue Jean Jaurès Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 10:30:00
fin : 2027-02-13
Date(s) :
2026-10-17 2026-12-19 2027-02-13 2027-04-10
Visites du Grand Théâtre.
Découverte de la salle, des coulisses et des secrets de fabrication d’un spectacle. .
Grand Théâtre 48 Rue Jean Jaurès Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 95 95
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English : Visites du Grand Théâtre Opéra de Limoges
L’événement Visites du Grand Théâtre Opéra de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Limoges Métropole
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