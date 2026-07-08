Visites du Grand Théâtre Opéra de Limoges Grand Théâtre Limoges

Informations pratiques

Limoges

Visites du Grand Théâtre Opéra de Limoges

Grand Théâtre 48 Rue Jean Jaurès Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 10:30:00

fin : 2027-02-13

Date(s) :

2026-10-17 2026-12-19 2027-02-13 2027-04-10

Visites du Grand Théâtre.

Découverte de la salle, des coulisses et des secrets de fabrication d’un spectacle. .

Grand Théâtre 48 Rue Jean Jaurès Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 95 95

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visites du Grand Théâtre Opéra de Limoges

L’événement Visites du Grand Théâtre Opéra de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Limoges Métropole