Visites du Prieuré clunisien de Saint-Germain-des-Fossés, Prieuré de Saint-Germain-des-Fossés, Saint-Germain-des-Fossés

Informations pratiques

Visites du Prieuré clunisien de Saint-Germain-des-Fossés 19 et 20 septembre Prieuré de Saint-Germain-des-Fossés Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Découvrez ce site patrimonial d’exception et le travail d’animation effectué toute l’année par l’association des Amis du Passé, poussez ces portes et flânez sur le site provoquent souvent une émotion, celle de pénétrer dans un sanctuaire plus que millénaire à l’Histoire riche. Eglise, cour intérieure, aile Ouest, pigeonnier, le lieu regorge de recoins, tous plus pittoresques les uns que les autres. Vous en apprendrez davantage sur la vie passée et actuelle du Prieuré, site clunisien sur la Route des églises peintes du Bourbonnais, candidat à l’UNESCO.

Prieuré de Saint-Germain-des-Fossés Rue du Prieuré 03260 Saint-Germain-des-Fossés Saint-Germain-des-Fossés 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Journées européennes du patrimoine

©Mairie Saint-Germain-des-Fossés