Visites Estivales 2026 Balade en mouvements Saint-André-sur-Sèvre ANNULÉ Place de la Mairie Saint-André-sur-Sèvre

Informations pratiques

Saint-André-sur-Sèvre

Visites Estivales 2026 Balade en mouvements Saint-André-sur-Sèvre ANNULÉ

Place de la Mairie 4 Rue Marie Millasseau Saint-André-sur-Sèvre Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 18:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Découvrez une balade conviviale au cœur de Saint-André-Sur-Sèvre, entre nature et patrimoine ! Cette promenade vous invite à explorer des chemins verdoyants et le charme du bourg. Bien plus qu’une simple marche, petits et grands pourront jouer et se défier avec des jeux mis à disposition. Animation ouverte à tous qui se clôturera par une dégustation de produits locaux. Non accessible aux PMR. Prévoir chaussures confortables et adaptées.

Sur réservation auprès de l’ office de tourisme. ANNULÉ .

Place de la Mairie 4 Rue Marie Millasseau Saint-André-sur-Sèvre 79380 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 10 27 info@tourisme-bocage.com

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English : Visites Estivales 2026 Balade en mouvements Saint-André-sur-Sèvre ANNULÉ

L’événement Visites Estivales 2026 Balade en mouvements Saint-André-sur-Sèvre ANNULÉ Saint-André-sur-Sèvre a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Bocage Bressuirais