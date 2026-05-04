Visites et balades le Néo dans tous les sens Menhirs de Monteneuf Monteneuf

Monteneuf

Visites et balades le Néo dans tous les sens

Menhirs de Monteneuf D776 Monteneuf Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 11:00:00

fin : 2026-08-26 12:30:00

Date(s) :

2026-07-15

La découverte ludique en famille est pensée comme une déambulation sensorielle, rythmée par des temps ludiques, pour s’immerger dans la période du Néolithique et découvrir le site des menhirs de Monteneuf.

Il ne s’agit donc pas d’une visite guidée mais bien d’une découverte par les sens toucher, ouïe, odorat et vue seront sollicités.

À noter que l’activité n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes (penser à emporter porte bébé pour les familles si besoin). En effet cette déambulation d’1h30 débute au préau du bâtiment d’accueil, coupe à travers la forêt pour rejoindre l’espace sur la vie quotidienne et la maison néolithique. Elle prend ensuite fin aux menhirs.

Nous vous conseillons de vous équiper de bonnes chaussures de marche, ainsi que de vêtements adaptés à la météo et à l’activité.

En cas d’intempérie, nous nous réservons le droit d’annuler la visite ou d’en proposer une autre afin de garantir la sécurité de chacun.

Rdv à l’accueil des Menhirs et des Landes de Monteneuf

Tout enfant doit être accompagné d’un adulte.

Dès 6 ans | 20 pers. max | 1h30

Tarif plein 7 € | Tarif réduit 5 €

Visite tout public

Du 15 juillet au 26 août 2026 les mercredis à 11h .

Menhirs de Monteneuf D776 Monteneuf 56380 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 26 74

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English :

L’événement Visites et balades le Néo dans tous les sens Monteneuf a été mis à jour le 2026-05-04 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande