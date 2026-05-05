Visites et balades safari à la loupe Menhirs de Monteneuf Monteneuf

Monteneuf

Visites et balades safari à la loupe

Menhirs de Monteneuf D776 Monteneuf Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 15:00:00

fin : 2026-08-19 16:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Vilaines, les petites bêtes du sol ? Bien au contraire ! Venez les rencontrer et découvrez leur rôle essentiel dans notre écosystème. Ces insectes sont de véritables architectes du sol ! Apprenez à les apprécier pour leurs fonctions souvent méconnues, mais vitales.

Armés de loupes et d’une curiosité sans limite, partez pour une immersion dans le monde fascinant du détail. Explorez les moindres recoins du sol et observez de près ces petites créatures invisibles à l’œil nu. Un voyage captivant à travers l’univers caché sous nos pieds, là où la nature opère en silence mais de manière impressionnante !

Rendez-vous à l’accueil des Menhirs et des Landes de Monteneuf

Tout enfant doit être accompagné d’un adulte.

Dès 6 ans | 30 pers max | 1 h

Nous vous conseillons de vous équiper de bonnes chaussures de marche, ainsi que de vêtements adaptés à la météo et à l’activité.

En cas d’intempérie, nous nous réservons le droit d’annuler la visite ou d’en proposer une autre afin de garantir la sécurité de chacun.

Balade tout public

Du 15 juillet au 19 août 2026 les mercredis à 15h .

Menhirs de Monteneuf D776 Monteneuf 56380 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 26 74

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English :

L’événement Visites et balades safari à la loupe Monteneuf a été mis à jour le 2026-05-05 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande