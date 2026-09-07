Visites et démonstrations des orgues de la collégiale Saint-Pierre, mini conférences, exposition, Collégiale Saint-Pierre, Douai

Informations pratiques

Visites et démonstrations des orgues de la collégiale Saint-Pierre, mini conférences, exposition Samedi 19 septembre, 14h00 Collégiale Saint-Pierre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Marc Carlier, Denis Tchorek et Henri Vitté, Organistes titulaires des orgues Mutin-Cavaillé-Coll de la collégiale Saint-Pierre et de l’Église Notre-Dame à Douai

Antoine Pascal, Facteur d’orgues

Venez à l’heure qui vous convient à la rencontre des organistes Marc Carlier, Denis Tchorek et Henri Vitté, et du facteur d’orgue Antoine Pascal.

Vous pourrez découvrir les secrets de la fabrication du plus monumental des instruments ; vous pourrez accéder par petits groupes à la tribune, voir de près les organistes le manier, discuter avec eux et leur poser toutes les questions qui vous viennent à l’esprit : Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l’orgue, sans jamais oser le demander ! Vous pourrez également vous arrêter devant l’exposition de photos et documents rares préparée par nos adhérents pour en apprendre davantage sur l’histoire riche de notre association, ou écouter le facteur d’Orgue Antoine Pascal vous conter, au cours de deux courtes conférences( à 15h et à 16h), les orgues extraordinaires de notre ville.

Collégiale Saint-Pierre Rue du Clocher Saint-Pierre, 59500 Douai, France Douai 59500 Nord Hauts-de-France 0327715610 https://st-maurand-st-ame.cathocambrai.com/page-162983.html

Marc Carlier, Denis Tchorek et Henri Vitté, Organistes titulaires des orgues Mutin-Cavaillé-Coll de la collégiale Saint-Pierre et de l’Église Notre-Dame à Douai

© Benjamin Choisel