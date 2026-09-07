Visites et démonstrations des orgues de la collégiale Saint-Pierre, mini conférences, exposition, Collégiale Saint-Pierre, Douai
samedi 19 septembre 2026 · Collégiale Saint-Pierre · Douai
Informations pratiques
Visites et démonstrations des orgues de la collégiale Saint-Pierre, mini conférences, exposition Samedi 19 septembre, 14h00 Collégiale Saint-Pierre Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Marc Carlier, Denis Tchorek et Henri Vitté, Organistes titulaires des orgues Mutin-Cavaillé-Coll de la collégiale Saint-Pierre et de l’Église Notre-Dame à Douai
Antoine Pascal, Facteur d’orgues
Venez à l’heure qui vous convient à la rencontre des organistes Marc Carlier, Denis Tchorek et Henri Vitté, et du facteur d’orgue Antoine Pascal.
Vous pourrez découvrir les secrets de la fabrication du plus monumental des instruments ; vous pourrez accéder par petits groupes à la tribune, voir de près les organistes le manier, discuter avec eux et leur poser toutes les questions qui vous viennent à l’esprit : Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l’orgue, sans jamais oser le demander ! Vous pourrez également vous arrêter devant l’exposition de photos et documents rares préparée par nos adhérents pour en apprendre davantage sur l’histoire riche de notre association, ou écouter le facteur d’Orgue Antoine Pascal vous conter, au cours de deux courtes conférences( à 15h et à 16h), les orgues extraordinaires de notre ville.
Collégiale Saint-Pierre Rue du Clocher Saint-Pierre, 59500 Douai, France Douai 59500 Nord Hauts-de-France 0327715610 https://st-maurand-st-ame.cathocambrai.com/page-162983.html
Marc Carlier, Denis Tchorek et Henri Vitté, Organistes titulaires des orgues Mutin-Cavaillé-Coll de la collégiale Saint-Pierre et de l’Église Notre-Dame à Douai
© Benjamin Choisel
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