Visites et impromptus musicaux à la l’Église du Sacré-Cœur, Église du Sacré-Cœur, Roubaix

Informations pratiques

Visites et impromptus musicaux à la l’Église du Sacré-Cœur Dimanche 20 septembre, 14h00 Église du Sacré-Cœur Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Installée dans l’ancienne chapelle du monastère de la Visitation, l’église du Sacré-Cœur est inaugurée en 1977 après le départ des Sœurs visitandines. Elle reprend alors le vocable de l’église située sur la place Audenaerde, aujourd’hui détruite.

L’association la Chapelle des Flandres investit les lieux pour proposer deux concerts, dont les œuvres présentées gravitent autour des éléments de la nature mis en scène dans un contexte sacré.

– Visite libre et commentée dimanche de 14h à 18h

– Impromptus musicaux de la chapelle des Flandres – à 14h30 et à 16h30 – durée 30 minutes

Église du Sacré-Cœur 128 boulevard de Strasbourg, Roubaix Roubaix 59100 Nord Nord Hauts-de-France

Installée dans l’ancienne chapelle du monastère de la Visitation, l’église du Sacré-Cœur est inaugurée en 1977 après le départ des Sœurs visitandines. Elle reprend alors le vocable de l’église située…

© Elisabeth Cocquebert