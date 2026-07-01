Visites et rencontre à la Manufacture, La Manufacture, Musée de la mémoire et de la création textile, Roubaix
samedi 19 septembre 2026 · La Manufacture, Musée de la mémoire et de la création textile · Roubaix
Informations pratiques
Visites et rencontre à la Manufacture 19 et 20 septembre La Manufacture, Musée de la mémoire et de la création textile Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Installée dans une ancienne usine de tissage fondée en 1913 par Israël Craye, La Manufacture est aujourd’hui un musée dédié à l’histoire textile de la ville. Depuis 2014, elle met en valeur les innovations techniques du tissage, du Moyen-Âge à nos jours, à travers une importante collection de métiers à tisser en fonctionnement. Ouverte sur la création contemporaine, elle accueille également des artistes qui réinventent le lien entre patrimoine et création.
Pour cette édition, la Manufacture vous invite à une expérience immersive et inédite, Le chant des machines, avec la mise en route simultanée des machines et la rencontre des passeurs de mémoire.
– Visite guidée avec démonstration le samedi de 14h30 à 17h (dernier départ), départ toutes les 30 minutes
– Visite libre de l’exposition temporaire Roubaix, Génie Textile
– Rencontre Le chant des machines le dimanche à 14h, 15h et 16h
Les visites guidées et rencontres s’effectuent sans réservation, dans la limite des places disponibles sur place
– Projection du film Les passeurs de mémoire d’Yves Decroix, samedi à 17h suivi d’un temps d’échange à 18h
La Manufacture, Musée de la mémoire et de la création textile 29 avenue Julien Lagache, Roubaix Roubaix 59100 Est Nord Hauts-de-France
Installée dans une ancienne usine de tissage fondée en 1913 par Israël Craye, La Manufacture est aujourd’hui un musée dédié à l’histoire textile de la ville. Depuis 2014, elle met en valeur les du du…
©Ville de Roubaix
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