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Visites et rencontre à la Manufacture, La Manufacture, Musée de la mémoire et de la création textile, Roubaix

samedi 19 septembre 2026 · La Manufacture, Musée de la mémoire et de la création textile · Roubaix

Visites et rencontre à la Manufacture, La Manufacture, Musée de la mémoire et de la création textile, Roubaix

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
La Manufacture, Musée de la mémoire et de la création textile
Adresse
29 avenue Julien Lagache, Roubaix
Ville
59100 Roubaix
Département
Nord

Visites et rencontre à la Manufacture 19 et 20 septembre La Manufacture, Musée de la mémoire et de la création textile Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Installée dans une ancienne usine de tissage fondée en 1913 par Israël Craye, La Manufacture est aujourd’hui un musée dédié à l’histoire textile de la ville. Depuis 2014, elle met en valeur les innovations techniques du tissage, du Moyen-Âge à nos jours, à travers une importante collection de métiers à tisser en fonctionnement. Ouverte sur la création contemporaine, elle accueille également des artistes qui réinventent le lien entre patrimoine et création.
Pour cette édition, la Manufacture vous invite à une expérience immersive et inédite, Le chant des machines, avec la mise en route simultanée des machines et la rencontre des passeurs de mémoire.
– Visite guidée avec démonstration le samedi de 14h30 à 17h (dernier départ), départ toutes les 30 minutes
– Visite libre de l’exposition temporaire Roubaix, Génie Textile
– Rencontre Le chant des machines le dimanche à 14h, 15h et 16h
Les visites guidées et rencontres s’effectuent sans réservation, dans la limite des places disponibles sur place
– Projection du film Les passeurs de mémoire d’Yves Decroix, samedi à 17h suivi d’un temps d’échange à 18h

La Manufacture, Musée de la mémoire et de la création textile 29 avenue Julien Lagache, Roubaix Roubaix 59100 Est Nord Hauts-de-France
Installée dans une ancienne usine de tissage fondée en 1913 par Israël Craye, La Manufacture est aujourd’hui un musée dédié à l’histoire textile de la ville. Depuis 2014, elle met en valeur les du du…

©Ville de Roubaix

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