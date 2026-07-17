Visites exceptionnelles cet été de l’École Nationale Supérieure de la Pâtisserie École Ducasse École Nationale Supérieure de La Pâtisserie École Ducasse Yssingeaux
vendredi 17 juillet 2026 · École Nationale Supérieure de La Pâtisserie École Ducasse · Yssingeaux
Informations pratiques
Yssingeaux
Visites exceptionnelles cet été de l’École Nationale Supérieure de la Pâtisserie École Ducasse
École Nationale Supérieure de La Pâtisserie École Ducasse 125 allée de Montbarnier Yssingeaux Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Gratuit pour les 12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 14:00:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28
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École Nationale Supérieure de La Pâtisserie École Ducasse 125 allée de Montbarnier Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 72 50
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English :
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L’événement Visites exceptionnelles cet été de l’École Nationale Supérieure de la Pâtisserie École Ducasse Yssingeaux a été mis à jour le 2026-07-15 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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