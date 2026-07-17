Visites exceptionnelles cet été de l’École Nationale Supérieure de la Pâtisserie École Ducasse École Nationale Supérieure de La Pâtisserie École Ducasse Yssingeaux

Informations pratiques

Yssingeaux

Visites exceptionnelles cet été de l’École Nationale Supérieure de la Pâtisserie École Ducasse

École Nationale Supérieure de La Pâtisserie École Ducasse 125 allée de Montbarnier Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Gratuit pour les 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 14:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Ne manquez pas les visites guidées de l’École Nationale Supérieure de Pâtisserie proposées cet été. Une occasion unique de découvrir ce haut lieu des arts pâtissiers. Réservez votre place et plongez dans l’univers d’excellence de la pâtisserie française !

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École Nationale Supérieure de La Pâtisserie École Ducasse 125 allée de Montbarnier Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 72 50

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English :

Don’t miss the guided tours of the École Nationale Supérieure de Pâtisserie offered this summer. It’s a unique opportunity to discover this mecca of the pastry arts. Reserve your spot and immerse yourself in the world of excellence that is French pastry!

L’événement Visites exceptionnelles cet été de l’École Nationale Supérieure de la Pâtisserie École Ducasse Yssingeaux a été mis à jour le 2026-07-15 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire