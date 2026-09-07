Visites – Exposition Roches rouges, Musée des Beaux-Arts (MBA), Draguignan

Informations pratiques

Visites – Exposition Roches rouges 18 – 30 octobre Musée des Beaux-Arts (MBA) Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-18T11:00:00+02:00 – 2026-10-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-30T15:00:00+01:00 – 2026-10-30T16:00:00+01:00

Visites guidées le mercredi 11h, vendredi 15h, dimanche 11h

Durée : environ 1h – sur réservation

Visite découvertes pour les tout petits (3-6 ans)

Lundi 11h et vendredi 11h

Durée environ 35 min – Gratuit sur réservation

Après une découverte sensorielle de l’exposition, les jeunes enfants expérimentent en atelier les couleurs fauves et la forme des éléments (minéral, eau et végétal).

Ateliers

à 14h. Durée environ 2h. A partir de 6 ans accompagné d’un adulte. Sur réservation – 3 € (enfant), 6 € (adulte)

Mercredi 21 octobre

Touches et couleurs fauves. Technique peinture

Mercredi 28 octobre

concevoir une affiche sur l’Estérel. Technique collage

Musée des Beaux-Arts (MBA) 9 rue de la République, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 98 10 26 85 https://mba-draguignan.fr/ [{« type »: « email », « value »: « mba@ville-draguignan.fr »}] Le Musée des Beaux-Arts de Draguignan est le principal musée municipal de la ville de Draguignan, ancienne préfecture du Var jusqu’en 1974. Situé dans le centre historique de la commune, il est installé depuis 1888 dans l’ancien palais d’été de Monseigneur du Bellay, évêque de Fréjus de 1739 à 1766.

Programme du 17 au 31 octobre