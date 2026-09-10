Visites extérieures du musée des Arts et Métiers, Musée des arts et métiers traditionnels, Salles-la-Source

Informations pratiques

Visites extérieures du musée des Arts et Métiers Samedi 19 septembre, 14h00 Musée des arts et métiers traditionnels Aveyron

Gratuit. Goûter offert aux enfants.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Découvrez l’ancienne filature depuis ses extérieurs lors d’une visite commentée accompagnée de supports visuels présentant les quatre niveaux et les 2 000 m² de cet exceptionnel Musée de France.

Cette découverte sera animée en présence de Jean Delmas, fondateur et ancien conservateur du Musée du Rouergue, et de Jean-Pierre Azéma, géographe, ethnologue et spécialiste du patrimoine industriel, qui partageront leurs connaissances sur l’histoire du site, son architecture et les remarquables collections qu’il abrite.

Musée des arts et métiers traditionnels Cour de la Filature, 12330 Salles-la-Source, France Salles-la-Source 12330 Aveyron Occitanie 0565672896 https://musees.aveyron.fr/thematiques/musee-des-arts-et-metiers-traditionnels-salles-la-source Quatre sections :

– les machines d’autrefois : moulins et pressoirs ;

– l’homme et le milieu végétal (agriculture, métiers du bois) ;

– l’homme et le milieu minéral (matériaux de couverture, forges, objets en étain et en terre cuite) ;

– l’homme et le monde animal (chasse, pêche, élevage, production de cuir et de fromage).

L’exposition est complétée par la reconstitution d’une cave à vin traditionnelle et d’une filature de laine du XIXe siècle. Le musée comprend également un planétarium (propriété de l’association Andromède 4A).

L’association propose de découvir la filature depuis l’exterieur et d’accompagner cette visite par des supports visuels détaillant les 4 niveaux et les 2000 m2 de l’exceptionnelle collection Musée de…

©olivia maillebuau