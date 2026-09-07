Visitez l’église Saint-Austremoine, un édifice remarquable datant du XIe siècle, et partez à la découverte de son histoire et de son patrimoine., Église Saint-Austremoine, Salles-la-Source
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Austremoine · Salles-la-Source
Informations pratiques
Visitez l’église Saint-Austremoine, un édifice remarquable datant du XIe siècle, et partez à la découverte de son histoire et de son patrimoine. 19 et 20 septembre Église Saint-Austremoine Aveyron
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Découvrez l’exposition « De l’Obscur au Lumineux », qui présente les grands kakémonos de Vincent Alliot, artiste résidant à Salles-la-Source.
Église Saint-Austremoine Route de Saint Austremoine, 12330 Salles-la-Source, France Salles-la-Source 12330 Aveyron Occitanie 0565672552 https://salleslasource.fr/patrimoine-salles-la-source L’église se compose d’une nef, un transept et un chœur polygonal. La nef, primitivement voûtée, a été couverte d’un plafond au XIXe siècle. Au bas de la nef existe une vaste tribune du XVe siècle reposant sur des voûtes de cette époque. Le transept du XIIe siècle repose sur quatre arcades plein-cintre qui supportent une voûte refaite au XVIe siècle. Le chœur pentagonal est couvert d’une voûte de bois avec pendentif, datée de 1562. Chapiteaux romans.
exposition « de l’Obscur au Lumineux » les grands Kakémonos de l’artiste résident de Salles la Source Vincent ALLIOT
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