Visites Flash (30 min), Musée national de la Marine, Paris

Informations pratiques

Visites Flash (30 min) 19 et 20 septembre Musée national de la Marine Paris

Dans la limite des places disponibles (25 places par session) – sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Des visites de 30 minutes vous proposent une immersion dans les collections du musée, en lien avec le patrimoine en péril et la photographie.

Départs à 11h30, 12h, 14h, 15h, 16h, 17h

Musée national de la Marine 17 place du Trocadéro, 75016 Paris 75116 Quartier de la Muette Paris Île-de-France https://www.musee-marine.fr/nos-musees/paris.html Le musée national de la Marine possède l’une des plus belles et des plus anciennes collections au monde retraçant plus de 250 ans d’aventures maritimes et navales. Établissement public administratif placé sous la tutelle du Ministère des Armées, il est implanté dans cinq villes du territoire national : à Paris au Palais de Chaillot et dans les ports de Brest (au Château), Port-Louis (dans la Citadelle), Rochefort (à l’Hôtel de Cheusses/ Arsenal et à l’Ancienne école de médecine navale) et Toulon (sur le port).

Il dispose également d’un centre de conservation et de ressources à Dugny, en Seine-Saint-Denis. Son implantation en réseau lui permet d’entretenir des liens forts avec les cultures maritimes locales et de promouvoir une politique active d’expositions et d’événements faisant de cette institution le lieu vivant de sensibilisation aux enjeux de la mer d’hier, d’aujourd’hui et de demain. BUS – lignes 22, 32 : arrêt Sheffers ou Trocadéro

BUS – lignes 30, 63 : arrêt Trocadéro

BUS – lignes 72 : arrêt Pont d’Iéna (puis remonter les Jardins du Trocadéro)

METRO – Ligne 6 et ligne 9 – station Trocadéro

Sortie N°6 « Avenue Paul Doumer – Musée de l’Homme »

Navette fluviale – arrêt Tour Eiffel (Batobus, Bateaux parisiens, Vedettes de Paris)

Stations Vélib à proximité

Parking Kléber-Longchamp, 67 avenue Kléber, 75016 Paris

Visites commentées rapides

© Musée national de la Marine / Nicolas Krief