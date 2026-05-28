Visites flash 45 minutes La cathédrale Saint-Julien Maison du Pilier-Rouge Le Mans
Visites flash 45 minutes La cathédrale Saint-Julien Maison du Pilier-Rouge Le Mans jeudi 11 juin 2026.
Le Mans
Visites flash 45 minutes La cathédrale Saint-Julien
Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue Le Mans Sarthe
Tarif : 2 – 2 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 15:00:00
fin : 2026-06-11 15:45:00
Date(s) :
2026-06-11
La cathédrale du Mans offre un riche panorama de l’histoire de l’architecture médiévale et renferme de nombreuses œuvres d’art. Elle raconte aussi l’histoire des rois et des reines d’Angleterre… et de France.
Votre guide sera Isabelle Noyer
Billetterie Maison du Pilier-Rouge et Office de Tourisme .
Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22
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English :
L’événement Visites flash 45 minutes La cathédrale Saint-Julien Le Mans a été mis à jour le 2026-05-26 par CDT72
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