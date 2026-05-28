Visites flash 45 minutes-La cité Plantagenêt Maison du Pilier-Rouge Le Mans

Le Mans

Visites flash 45 minutes-La cité Plantagenêt

Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue Le Mans Sarthe

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 17:15:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Laissez-vous conter les rues et ruelles de la cité en 45 minutes et partez à la découverte de l’essentiel du cœur historique manceau et de ses plus beaux monuments.

Dimanche à 17h15

Gratuit, sur inscription .

Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 40 30

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English :

L’événement Visites flash 45 minutes-La cité Plantagenêt Le Mans a été mis à jour le 2026-05-26 par CDT72