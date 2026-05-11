Visites flash 45 minutes L’enceinte romaine, 1700 ans d’histoire Maison du Pilier-Rouge Le Mans
Visites flash 45 minutes L’enceinte romaine, 1700 ans d’histoire Maison du Pilier-Rouge Le Mans dimanche 24 mai 2026.
Le Mans
Visites flash 45 minutes L’enceinte romaine, 1700 ans d’histoire
Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue Le Mans Sarthe
Tarif : 2 – 2 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 16:15:00
fin : 2026-05-24 17:00:00
Date(s) :
2026-05-24
De l’escalier des Pans-de-Gorron à la petite poterne, en longeant courtines et tours aux riches décors, découvrez l’histoire de l’enceinte romaine, candidate au patrimoine mondial de l’Unesco. Nouveauté en 2026 Les restaurations exceptionnelles réalisées sur des portions de l’enceinte situées dans le centre-ville vous seront dévoilées.
Votre guide sera Mélanie Audouit
Plein tarif 3 € tarif réduit 2 €
Billetterie Maison du Pilier-Rouge et Office du Tourisme
Départ 16h15, Maison du Pilier-Rouge .
Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22
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English :
L’événement Visites flash 45 minutes L’enceinte romaine, 1700 ans d’histoire Le Mans a été mis à jour le 2026-05-08 par CDT72
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