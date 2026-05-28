Visites flash 45 minutes Les thermes romains maison du Pilier-Rouge Le Mans
Visites flash 45 minutes Les thermes romains maison du Pilier-Rouge Le Mans samedi 13 juin 2026.
Le Mans
Visites flash 45 minutes Les thermes romains
maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue Le Mans Sarthe
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 16:00:00
fin : 2026-06-13 16:45:00
Date(s) :
2026-06-13 2026-06-14
Venez découvrir les thermes dont les parties techniques sont conservées dans une crypte archéologique. L’art de vivre au temps des Romains et le parcours du baigneur vous seront dévoilés.
Gratuit, sur inscription .
maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 40 30
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Visites flash 45 minutes Les thermes romains Le Mans a été mis à jour le 2026-05-26 par CDT72
À voir aussi à Le Mans (Sarthe)
- Ciné-rencontre Dalloway Cinéma Les Cinéastes Le Mans 28 mai 2026
- Ciné-rencontre Moth Frequency Que ton règne vienne Cinéma Les Cinéastes Le Mans 28 mai 2026
- Calogero Le Forum Le Mans 29 mai 2026
- Trouble + Béranger Vantomme Place des Jacobins Le Mans 29 mai 2026
- Journées portes ouvertes Résidence Services Seniors Montana Résidence Montana Le Mans 29 mai 2026