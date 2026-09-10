Visites flash de la cathédrale de Saint-Bertrand-de-Comminges, Cathédrale Sainte-Marie, Saint-Bertrand-de-Comminges

Informations pratiques

Visites flash de la cathédrale de Saint-Bertrand-de-Comminges 19 et 20 septembre Cathédrale Sainte-Marie Haute-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Plongez dans l’histoire fascinante de la cathédrale de Saint-Bertrand-de-Comminges. Guidés à travers sa nef monumentale, découvrez son architecture exceptionnelle et les anecdotes qui ont façonné ce lieu emblématique. Un format court, uane expérience riche : l’essentiel de la cathédrale en 30 minutes. Rendez-vous aux Olivétains !

Pour information, cette visite ne donne pas accès au chœur de stalles et au cloître.

Cathédrale Sainte-Marie Place du Parvis, 31510 Saint-Bertrand-de-Comminges, France Saint-Bertrand-de-Comminges 31510 Haute-Garonne Occitanie +33561890491 https://www.st-bertrand.com/patrimoine/cathedrale-sainte-marie La cathédrale Sainte-Marie de Saint-Bertrand-de-Comminges est un joyau de l’art gothique et roman niché au cœur des Pyrénées. Érigée entre le XIIe et le XIVe siècle, elle domine majestueusement la plaine de la Garonne. Classée Monument historique et Patrimoine Mondial de l’UNESCO, elle se distingue par son cloître ouvert sur les montagnes, son chœur de stalles sculpté et son impressionnant buffet d’orgue en bois du XVIe siècle. La cathédrale témoigne de l’importance spirituelle et culturelle de cette ancienne cité épiscopale.

Plongez dans l’histoire fascinante de la cathédrale de Saint-Bertrand-de-Comminges. Guidés à travers sa nef monumentale, découvrez son architecture exceptionnelle et les anecdotes qui ont façonné ce …

© Michel Reygade