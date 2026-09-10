Visites flash de la maison natale de Pasteur, Musée-maison natale de Pasteur, Dole

Informations pratiques

Visites flash de la maison natale de Pasteur 19 et 20 septembre Musée-maison natale de Pasteur Jura

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

À partir d’objets et de documents personnels, la maison natale montre comment Louis Pasteur, l’enfant de Dole, est devenu la figure du scientifique par excellence, connu dans le monde entier. Premier musée dédié à Pasteur en France, la maison natale occupe une place centrale dans la création de la légende pasteurienne. La visite offre une découverte de souvenirs familiaux et personnels du savant, ses pastels réalisés lors de son adolescence, ses instruments de laboratoire, son œuvre scientifique et ses disciples. Des départs de visite sont prévus toutes les 20 minutes.

Musée-maison natale de Pasteur 43 Rue Pasteur, 39100 Dole, France Dole 39100 Azans Jura Bourgogne-Franche-Comté 0384722061 http://www.terredelouispasteur.fr/la-maison-natale-de-louis-pasteur-a-dole/ Vraisemblablement bâtie en 1744, la maison abrite dès 1767 une tannerie, tenue vers 1820 par Jean-Joseph Pasteur. Son fils Louis y naît en 1822, l’établissement est acheté en 1853 par J.S. Boichut, tanneur au 45 de la rue. Les caves contenant fosses et cuves à tan, seuls vestiges de la tannerie encore visibles, sont louées en 1901 à la tannerie Guinier, qui les utilise jusque vers 1930. La maison est achetée par souscription publique par la mairie de Dole pour abriter un musée consacré à Louis Pasteur, inauguré en 1923.

À partir d’objets et de documents personnels, la maison natale montre comment Louis Pasteur, l’enfant de Dole, est devenu la figure du scientifique par excellence, connu dans le monde entier. Premier…

© Henri Bertand