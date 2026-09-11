Visites Flash de l’exposition « Dans nos filets », Musée d’art et d’histoire, Saint-Brieuc

Informations pratiques

Visites Flash de l’exposition « Dans nos filets » 19 et 20 septembre Musée d’art et d’histoire Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Des visites flash de l’exposition « Dans nos filets » seront proposées tout le week-end.

La première partie du parcours du musée est consacrée à certains aspects de la culture maritime des Côtes-d’Armor et plus largement de la Bretagne au 19e siècle. Depuis leur fondation au lendemain de la révolution française, les musées s’efforcent de conserver les témoins matériels et immatériels de l’activité humaine, contribuant ainsi à la constitution d’un patrimoine commun et à l’écriture de l’histoire.

Répondant à l’invitation du musée d’Orsay d’exposer des « œuvres qui racontent le travail », la sélection propose ici des collections qui, chacune à leur manière, évoquent l’univers de la pêche sur nos côtes.

Bien sûr, les musées, notamment bretons, participent de l’image que nous avons des métiers de la mer. Ils ont contribué à faire du pêcheur un héros de l’ordinaire.

Mais ces représentations dessinent une tension sur la manière dont l’art permet de faire histoire : elles révèlent autant qu’elles occultent. Car s’il est question de pêche et de pêcheurs, il est nécessaire d’envisager les différents volets d’une organisation économique qui se métamorphose sous les effets de l’industrialisation aux 19e et 20e siècles.

Aujourd’hui, la question aiguë de l’avenir du vivant nous enjoint d’imaginer de nouvelles organisations collectives et engage le musée à contribuer à l’émergence de nouvelles formes de représentations.

– Les Penn Sardin et la « belle grève de femmes », projection-rencontre avec Fanny Bugon, maîtresse de conférences à l’université Rennes 2 et spécialiste des études de genre, dimanche 20 septembre à 16h30.

– Visite libre du musée : le musée sera ouvert du mercredi 16 au samedi 19 de 10h à 18h et dimanche 20 septembre de 14h à 18h.

Musée d’art et d’histoire Rue des Lycéens Martyrs, 22000 Saint-Brieuc, France Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33296625520 https://www.saint-brieuc.fr/ville-dynamique/equipements-culturels/musee-dart-et-dhistoire Aborder la diversité des cultures, étudier leur évolution dans le temps – de nos plus lointains ancêtres jusqu’aux sociétés rurales traditionnelles – ou urbaines et contemporaines : telles sont les missions que le musée revendique et auxquelles il souhaite se consacrer. Objets quotidiens, maquettes, peintures, films… pour découvrir l’histoire, les arts traditionnels populaires et les principaux caractères du département des Côtes d’Armor, depuis sa création, jusqu’aux premières décennies de notre siècle.

Des visites flash de l’exposition « Dans nos filets » seront proposées tout le week-end.

Débarquement du thon à Concarneau

Alfred Guillou (1844, 1926)

Huile sur toile

Vers 1902

Inv. 137, collection Musée d’art et d’histoire

Ville de Saint-Brieuc