Visites flash de l’exposition « LGBTQomics. Lettres d’amour à la bande dessinée », Musée de la bande dessinée, Angoulême

Informations pratiques

Visites flash de l’exposition « LGBTQomics. Lettres d’amour à la bande dessinée » 19 et 20 septembre Musée de la bande dessinée Charente

Gratuit. Dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Cette exposition explore une histoire encore méconnue de la bande dessinée : celle des artistes et des représentations LGBTQIA+ aux XXe et XXIe siècles.

À travers un parcours chronologique, elle met en lumière l’émergence des thématiques queer et l’engagement d’auteur·ices ayant contribué à rendre visibles les expériences LGBTQIA+.

Plus de 200 œuvres et documents originaux, issus de collections internationales et d’archives privées, sont présentés au public.

Musée de la bande dessinée Quai de la Charente, 16000 Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine 05 45 38 65 65 https://www.citebd.org/ https://www.instagram.com/citedelabd/;https://www.facebook.com/laCite.citebd/ Musée de la bande dessinée Parking gratuit situé au 2 rue des Abras 16000 Angoulême.

Plusieurs places réservées aux personnes en situation de handicap.

Accès en bus Möbius lignes 6 et 9 arrêt la Cité ou navette gratuite N2 arrêt Pôle Image.

Cette exposition explore une histoire méconnue de la bande dessinée : celle des artistes et des représentations LGBTQIA+ aux XXe et XXIe siècles. À travers un parcours chronologique, elle met en des…

© Juliette Jimenes