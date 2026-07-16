Visites flash de l’exposition « Quand Jeanne d’Arc entre dans l’histoire », Hôtel Cabu, musée d’histoire et d’archéologie, Orléans

Informations pratiques

Visites flash de l’exposition « Quand Jeanne d’Arc entre dans l’histoire » 19 et 20 septembre Hôtel Cabu, musée d’histoire et d’archéologie Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:30:00+02:00

Parcourez l’exposition et échangez avec une personne de l’équipe des musées pour un éclairage unique des œuvres.

Hôtel Cabu, musée d’histoire et d’archéologie Place Abbé Desnoyers, 45000 Orléans, France Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 0238792560 https://www.orleans-metropole.fr/culture/musees-expositions/hotel-cabu-musee-dhistoire-et-darcheologie Parking à vélos devant le musée Gare d’Orléans : 15 min à pied Navette O (place De Gaulle) Tram : ligne B à 2 min à pied (arrêt Jeanne d’Arc), ligne A à 3 min à pied (arrêt De Gaulle) L’accès ferroviaire le plus proche est la gare d’Orléans. L’Hôtel Cabu – musée d’Histoire et d’Archéologie ne dispose pas d’ascenseur. Seules les salles du RDC (expositions temporaires) sont accessibles aux PMR.

Parcourez l’exposition et échangez avec une personne de l’équipe des musées pour un éclairage unique des œuvres.