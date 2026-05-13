Visites flash des salles beaux-arts, Musée d’art et d’histoire Saint-Léger, Soissons

Visites flash des salles beaux-arts Samedi 23 mai, 20h15 Musée d’art et d’histoire Saint-Léger Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:15:00+02:00 – 2026-05-23T21:45:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:15:00+02:00 – 2026-05-23T21:45:00+02:00

20h15-20h45

Salles d’art et d’histoire

> Visite guidée flash des salles d’art et d’histoire (1200-1945)

21h15-21h45

Salles d’art et d’histoire

> Visite guidée flash des salles d’art et d’histoire (1200-1945)

Musée d’art et d’histoire Saint-Léger 2 Rue de la Congrégation, 02200 Soissons, France Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France 0323933050 https://www.ville-soissons.fr/loisirs-culture-sport/les-musees-de-soissons-514.html Archéologie de la vallée de l’Aisne. Documents d’histoire locale. Peintures des écoles du Nord, italienne et française.

20h15-20h45

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