Visites flash / Exposition « Le Design coule de source », Collégiale Saint-Pierre-le-Puellier, Orléans

Informations pratiques

Visites flash / Exposition « Le Design coule de source » 19 et 20 septembre Collégiale Saint-Pierre-le-Puellier Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Comment les designers se réinventent-ils pour être plus responsables, faire face aux enjeux actuels ou encore repenser nos pratiques autour des ressources et milieux naturels ? Accompagné(e) d’une médiatrice, découvrez l’un des axes thématiques déployés dans l’exposition.

Durée 20 min

Collégiale Saint-Pierre-le-Puellier Rue de la Tour, 45000 Orléans, France Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 0238792485 https://www.orleans.fr/que-faire-a-orleans/autres-lieux-dexpositions/la-collegiale-saint-pierre-le-puellier Cette église du XIIe siècle, la plus ancienne d’Orléans encore conservée, accueille sous ses voûtes 4 à 5 expositions temporaires par an.

Le lieu a vocation à faire cohabiter diverses démarches artistiques contemporaines. Il s’ouvre aux associations locales comme aux artistes de renommée nationale ou internationale.

Visites flash / Exposition « Le Design coule de source »

Laurence Saugé